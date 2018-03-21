У селі Виноградне під час пожежі загинув чоловік

У приватному будинку під час гасіння пожежі виявили обгорілий труп власника приміщення. Попередня причина займання – порушення правил безпеки у ході використання електронних приладів.

На лінію «102» надійшло повідомлення про займання житлового будинку. Пожежу виявив сусід, який почув запах диму.

За вказаною адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції, співробітники ДСНС та бригада швидкої допомоги.

Під час локалізації пожежі виявили обгорілий труп 75-річного господаря будинку.

За попередніми даними причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. Ймовірно чоловік забув вимкнути обігрівач, від чого почала тліти ковдра та сталося займання.

При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини пожежі встановлюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).