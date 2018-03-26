У школах Донеччини діти-медіатори самостійно примирюють конфлікти між однолітками

У 25 навчальних закладах Маріуполя, Покровська, Мангушу, Вугледару та прифронтової Авдіївки вже працюють шкільні групи порозуміння, до яких входять учні-старшокласники. До 2022 року в рамках впровадження трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей групи медіаторів (посередники) з’являться в кожній школі. Крім того, поліція Донеччини вводить ноу-хау — навичками медіації професійно володітимуть також всі поліцейські, які працюють з дітьми.

З початку 2018 року поліцейські впроваджують «Програму використання трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей на території Донецької області на 2018 – 2022 роки». Програма дозволить знизити рівень підліткової злочинності та сприятиме формуванню у школярів правосвідомої поведінки.

Наразі пілотний проект був презентований та підтриманий представниками місцевої влади, територіальних громад, закладів освіти в у всіх районах Донеччини.

Рівень перший – загальна профілактика, яку проводить ювенальний поліцейський. Це лекції, форуми, тренінги, екскурсії у відділення поліції, рейди по сім’ях, що потрапили у складні життєві обставини тощо.

На другому рівні до профілактики залучаються самі діти, які самостійно, без втручання дорослих, примирятимуть конфлікти на ранніх стадіях. Для цього в області створюються групи порозуміння (групи медіації). Це команди підготовлених старшокласників-посередників (медіаторів), які будуть допомагати своїм одноліткам вирішувати конфлікти мирним шляхом, використовуючи в роботі відновну практику — медіацію і працюватимуть над формуванням безпечної атмосфери в навчальному закладі.

«Діти-медіатори вже працюють у 25 школах області. Вони своєю, зрозумілою мовою пояснюють кривдникам, що відчуває жертва їх агресії та які наслідки можуть бути для порушника згідно із законодавством. Вже є позитивні результати такої практики. Дитина, яка допустила порушення прав іншої, усвідомлює свою помилку та змінює поведінку», — розповідає начальник відділу ювенальної превенції поліції Донецької області Катерина Шнейдер.

Подібна група медіації діє у навчально-виховному комплексі №1 міста Покровська. Учасники групи, отримали відповідні сертифікати від тренерів-медіаторів в рамках проекту «Ліга в дії» («LЕAGUEinACTION»), який було реалізовано Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, і тепер самі навчають інших школярів.

Найближчим часом для ювенальних поліцейських та підлітків планується проведення тренінгів, у рамках яких їх навчатимуть кваліфіковані медіатори та практикуючі психологи, наразі проходить підбір тренерів. Поліцію підтримали Фонд розвитку Маріуполя, громадські організації, які використовують в роботі медіацію.

Поліцейські-медіатори — це нова для України практика, яка допоможе налагодити більш довірливі стосунки між поліцією та дітьми, виявляти приховані проблеми (наприклад, насильство відносно дитини) та запобігати тяжким наслідкам.

Серйозні конфлікти або порушення законодавства розглядатиме Координаційна рада з числа представників поліції та місцевої влади, міськрайонних відділів з питань пробації та служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також навчальних закладів, установ та організацій області, громадськості. Створення Ради — це третій рівень моделі профілактики правопорушень серед дітей з девіантною поведінкою (не відповідає загальноприйнятним нормам).

Планується, що до 2022 року Програмою буде охоплено всі школи Донецької області, а це 560 закладів, в яких навчаються понад 150 тисяч дітей.