У школах Маріуполя цього року з’явиться шкільний поліцейський

Запуск проекту «Шкільний офіцер поліції» запланований на початок літа. Програма реалізується спільними зусиллями Головного управління Нацполіції в Донецькій області та Управління патрульної поліції регіону.

Мета проекту - формування безпечного середовища для дітей, навичок безпечної поведінки в учнівському колі, вдосконалення превентивної роботи з дітьми, застосування відновних практик з метою попередження конфліктів, протидія правопорушенням серед дітей.

Впровадження програми обговорили під час робочої зустрічі працівники ювенальної превенції поліції Маріуполя та обласного главку разом із представниками Управління патрульної поліції в Донецькій області.

Сьогодні програма «Шкільний офіцер поліції» реалізується в окремих школах по області, де є патрульна поліція. Наразі є можливість розширити сферу дії проекту.

«Зараз пройшов набір нових співробітників до патрульної поліції, і у нас є можливість закріпити їх за цією лінією роботи. Програма «Шкільний офіцер поліції» планується до запуску на початку літа. А вже з початку квітня ми плануємо розробити графіки спільних зустрічей патрульних поліцейських та представників Національної поліції із учнівською молоддю для реалізації проекту»- зазначила старший інспектор із зв`язків з громадськістю Управління патрульної поліції Євгенія Іванченко.

Планується, що шкільні поліцейські запрацюють в загальноосвітніх навчальних закладах у всіх районах Маріуполя.