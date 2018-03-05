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У школах Маріуполя цього року з’явиться шкільний поліцейський

Опубликовано 06 Мар 2018

Школьный офицер полиции 06.03.18 2Запуск проекту «Шкільний офіцер поліції» запланований на початок літа. Програма реалізується спільними зусиллями Головного управління Нацполіції в Донецькій області та Управління патрульної поліції регіону.

Мета проекту - формування безпечного середовища для дітей, навичок безпечної поведінки в учнівському колі, вдосконалення превентивної роботи з дітьми, застосування відновних практик з метою попередження конфліктів, протидія правопорушенням серед дітей.

Впровадження програми обговорили під час робочої зустрічі працівники ювенальної превенції поліції Маріуполя та обласного главку разом із представниками Управління патрульної поліції в Донецькій області.

Сьогодні програма «Шкільний офіцер поліції» реалізується в окремих школах по області, де є патрульна поліція. Наразі є можливість розширити сферу дії проекту.

«Зараз пройшов набір нових співробітників до патрульної поліції, і у нас є можливість закріпити їх за цією лінією роботи. Програма «Шкільний офіцер поліції» планується до запуску на початку літа. А вже з початку квітня ми плануємо розробити графіки спільних зустрічей патрульних поліцейських та представників Національної поліції із учнівською молоддю для реалізації проекту»- зазначила старший інспектор із зв`язків з громадськістю Управління патрульної поліції Євгенія Іванченко.

Планується, що шкільні поліцейські запрацюють в загальноосвітніх навчальних закладах у всіх районах Маріуполя.

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