У слідчому ізоляторі пройшла навчальна спецоперація зі звільнення заручників

Затримані вчинили бунт у внутрішньому дворі, а всередині спецустанови захопили заручника – поліцейські, спецпризначенці КОРДу, роти поліції особливого призначення, співробітники СІЗО №7, військовослужбовці Нацгвардії України та патрульні об’єднали зусилля, аби навести лад та звільнити полонених з мінімальними втратами. Навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних.

О 8.20 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що слідчий ізолятор охопили масові безлади серед затриманих. Крім того, на другому поверсі знаходяться озброєні бунтарі, які захопили заручників.

Негайно на місце події висунулися підрозділи Національної поліції, будівлю було оточено бійцями Нацгвардії, під’їзди до установи перекрито нарядами патрульних. В адміністративному приміщенні розгорнувся оперативний штаб з координації усіма задіяними силами та засобами. В той же час на території СІЗО чергує бригада медиків та пожежників.

За високим парканом з важкими металевими дверима некерований натовп не бажає слухати жодних наказів та провокує пожежу. Прийнято рішення штурмом згасити конфлікт та вгамувати затриманих. У бік спецпризначенців летять пляшки та димові шашки. За кілька хвилин зловмисників розводять по камерах та в автозаки. Бунт локалізовано.

В цей час на другому поверсі в коридорі камеру для прогулянок, де утримуються заручники, вартує перемовник з боку бунтарів. Він відмовляється від висунутих вимог та здійснює спробу нападу на співробітника. Лунає команда для КОРДівців – «приступити до штурму». Спецоперація триває лічені хвилини. Так, поки одна група спецназу контролює обстановку зверху, інша – штурмує вхід. Як результат – злочинців знешкоджено, заручників звільнено.

Підбиваючи підсумки навчань, начальник маріупольського слідчого ізолятору Володимир Єрофеєв відзначив професійність та злагодженість дій усіх задіяних підрозділів та служб. Такі навчання проводитимуться й надалі.