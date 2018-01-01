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У трьох приїжджих поліцейські виявили наркотики

Опубликовано 09 Янв 2018

1За день на вокзалах Маріуполя поліцейські тричі вилучали наркотики. Амфетамін та маріхуану провозили з собою 2 киянина та мешканець Житомира.

У ході несення служби на залізничному вокзалі співробітники Центрального відділу поліції зупинили двох громадян для перевірки документів, які тільки-но вийшли з потягу.

Ними виявились мешканці столиці 27 та 36-ти років. У ході поверхневого обшуку у одного з них поліцейські виявили та вилучили згорток з маріхуаною, а інший у якості сувенірів віз пакетик з коноплею та предмет схожий на ніж.

Також на автовокзалі поліцейські затримали 23-річного мешканця Житомиру, у якого вилучили пакетик з наркотичною речовиною, ймовірно амфетаміном, та пристрій для вживання коноплі.

За всіма фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

 

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