У Центральному районі ліквідували наркопритон

Макове насіння, рідина наркотичного походження та використані шприци виявили поліцейські у квартирі 29-річного зловмисника. Щодня «у гості» до чоловіка приходили знайомі з інгредієнтами для опію.

Співробітники Центрального відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що чоловік надає знайомим свою квартиру для незаконного виготовлення та вживання наркотичних засобів. Правоохоронці карного розшуку та слідчого відділу розпочали збір доказової бази за фактом утримання наркопритону.

У ході проведення санкціонованого обшуку у квартирі зловмисника знаходились двоє клієнтів, які тільки-то вжили «дозу» опію. Один з гостей спеціалізувався на готуванні, а інший приніс необхідні складові частини наркотику.

На кухні співробітники поліції виявили та вилучили пакет з маковим насінням, скляну банку та пляшки з рідиною наркотичного походження, використані шприци та посуд для приготування наркотику. У якості платні клієнти залишали чоловіку частину наркотичної речовини. 29-річний зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння грабежу та наркозлочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження Кримінального кодексу України за ч.1 ст.317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.