У центрі Маріуполя закрито рух транспорту до 12 липня

В рамках укладання нового асфальтного покриття по пр. Миру (від пр. Будівельників до вул. Леваневського), наряду з існуючими обмеженнями з 8 по 12 липня буде закрито рух транспорту, у тому числі громадського, на перехресті пр. Миру та пр. Будівельників.

Робота громадського транспорту буде організована наступним чином:

Автобусні маршрути:

101, 111, 154, 154а, 211 об’їзним напрямком пр. Будівельників – вул. Бахчиванджи – вул. Зелінського – вул. Митрополитська – пр. Будівельників далі згідно своїм схемам руху. В зворотному напрямку за такою же схемою руху;

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршруті можна ознайомитися на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).

Департамент транспорту та зв’язку просить учасників руху та користувачів особистого транспорту заздалегідь планувати маршрут слідування об’їзними напрямками для уникнення заторів та ускладнення дорожньої обстановки.