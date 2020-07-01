У Центрі сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі відкрито три нові експозиції
Центр сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі (пр. Металургів, 25) запрошує маріупольців завітати у гості, та побачити нові експозиції. У виставковому залі можна буде знайти роботи художників-аматорів, талановитих митців та дізнатися, як виглядали ретро фотоапарати.
- «ART для всіх»
Виставка випускників освітньо-мистецького проекту «ART для всіх» (І рівень) НАОМА. Це інноваційний освітній продукт запропонований Маріупольською філією Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури для художників-аматорів міста з метою сприяння формуванню професійних навичок необхідних для мистецької практики. В експозиції представлено понад 40 робіт.
Експозиція триватиме до 26.07.
- Виставка «Кольорові тіні» (графіка) В. Коренчук
Центр ім. Куїнджі запрошує на персональну виставку талановитого художника Василя Коренчука «Кольорові тіні» (графіка). Улюбленим напрямком автора є пейзаж. Сюжети з життя провінційних міст дивним чином поєднуються з урбаністичним пейзажем. При цьому художник відображає побачене в легкій імпресіоністичній манері. Його роботи світлі і життєстверджуючі.
Експозиція працюватиме до 02.08.
- «PRO Foto» – це нова виставка ретро фотоапаратів.
Експозиція працюватиме до вересня 2020 року.
Усім бажаючим відвідати Центр, нагадуємо про обов’язкове використання захисних масок та інших протиепідемічних заходів.