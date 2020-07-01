У Центрі сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі відкрито три нові експозиції

Центр сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі (пр. Металургів, 25) запрошує маріупольців завітати у гості, та побачити нові експозиції. У виставковому залі можна буде знайти роботи художників-аматорів, талановитих митців та дізнатися, як виглядали ретро фотоапарати.

«ART для всіх»

Виставка випускників освітньо-мистецького проекту «ART для всіх» (І рівень) НАОМА. Це інноваційний освітній продукт запропонований Маріупольською філією Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури для художників-аматорів міста з метою сприяння формуванню професійних навичок необхідних для мистецької практики. В експозиції представлено понад 40 робіт.

Експозиція триватиме до 26.07.

Виставка «Кольорові тіні» (графіка) В. Коренчук

Центр ім. Куїнджі запрошує на персональну виставку талановитого художника Василя Коренчука «Кольорові тіні» (графіка). Улюбленим напрямком автора є пейзаж. Сюжети з життя провінційних міст дивним чином поєднуються з урбаністичним пейзажем. При цьому художник відображає побачене в легкій імпресіоністичній манері. Його роботи світлі і життєстверджуючі.

Експозиція працюватиме до 02.08.

«PRO Foto» – це нова виставка ретро фотоапаратів.

Експозиція працюватиме до вересня 2020 року.

Усім бажаючим відвідати Центр, нагадуємо про обов’язкове використання захисних масок та інших протиепідемічних заходів.