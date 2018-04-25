У Волновасі через пияцтво рідної матері поліцейські забрали 11-річного хлопця

Правоохоронці та соцспрацівники спочатку шукали п’яну матір по всій Волновасі, а повернувши її додому, нажаль, нічого не змінилося. Наступного дня вчителі помітили, що 5-класник не з’явився на уроках і повідомили поліцейських. Хлопчика знайшли у чужих людей, куди його привела матір. Готуються документи на перевезення дитини у реабілітаційний центр.

Ця родина в полі зору співробітників ювенальної превенції з кінця минулого року, але ситуація була контрольованою. Зараз же, матір 11-річного хлопчика повністю забула про дитину, про нормальне життя і подалася у цілодобові гулянки із своїми друзями « по чарці».

Позавчора майору поліції Оксані Божій подзвонили вчителі та розповіли, що один з учнів вже три дні ходить до школи брудний, у зимовому розідраному одязі, а ще й голодний. Бідолашного хлопчика кормили працівниці столової, адже він просив поїсти. Того ж дня поліцейські та працівники служби у справах дітей поїхали шукати матір. Через декілька годин знайшли її у будинку знайомих. Вона п’яна спала у купі різного мотлоху. Поліцейські довго приводили до свідомості жінку, а потім повернули її додому.

Провівши профілактичну бесіду і склавши протокол, правоохоронці пообіцяли невдовзі навідатися і перевірити її стан. Але наступного дня знову подзвонили вчителі та розповіли, що дитина зовсім не з’явилася у школі. В тому ж складі співробітники ювенальної превенції поїхали шукати і хлопчика і матір. Як виявилося, цього разу жінка забрала маленького Максима із собою, щоб він допомагав їй.

Хлопчик розповів правоохоронцям, що вони з мамою та іншими її знайомими чоловіками збирали пусті пляшки для того, щоб дорослі змогли купити горілку.

- Я просив маму не пити, але вона сказала, що доки я не почну отримувати гарні оцінки у школі, нічого не зміниться. Дуже хотів щоб вона просто обійняла мене та більше ніколи не вживала алкоголь, — зізнається Максим.

Зараз хлопчика забрали із родини і помістили у лікарню. Матір підписала всі документи для переведення сина у Великоновосілківський реабілітаційний центр. Там він зможе знаходитися не більше 9 місяців, а потім соцслужба буде розглядати подальшу долю малечі.