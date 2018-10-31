У Волновасі нетверезий водій скоїв відразу два ДТП

Водій автомобіля «Range Rover» протягом 10 хвилин травмував двох місцевих мешканців, жінка загинула на місці. Правопорушник втік з місця пригоди, залишивши автівку, але через півгодини його знайшли правоохоронці. Наразі чоловік затриманий, а слідче управління обласного главку відкрило кримінальне провадження.

Вчора о 15.35 до поліції Волновахи надійшов виклик від місцевого мешканця, який розповів, що по вулиці Центральній, за автовокзалом, водій позашляховика збив чоловіка та незважаючи на прохання залишитися, втік з місця пригоди. Коли правоохоронці приїхали на місце події, то потерпілого вже не було. Але в результаті пошуків його особа була встановлена. Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Вже через 10 хвилин до чергового надійшло ще одне повідомлення про ДТП зі схожим описом автівки. По вулиці Лесі Українки на узбіччі дороги поліцейські знайшли тіло жінки без ознак життя та автомобіль, який в’їхав у електроопору. На пошуки правопорушника прибув кінолог із службовою собакою та весь особовий склад поліції. Вже через півгодини власника автомобіля знайшли. 46-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, свою вину не визнає та пояснює, що за кермом знаходилась інша особа, ім’я якої він сказати не може.

Наразі правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання м. Маріуполь.

Відомості за даним фактом внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією — ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами). Досудове розслідування триває.