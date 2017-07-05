У Волновасі поліцейські затримали тричі засудженого нарколюбителя

Про незаконну діяльність чоловіка до поліції повідомили громадяни. 29-річний житель створив за місцем мешкання «нарколабараторію» з виготовлення та вживання метамфетаміну. Чоловік, не маючи власної сім’ї проживав разом з старенькою матір’ю, яка була вимушена мовчати татерпіти. Тричі відбуваючи покарання за аналогічні злочини, правопорушника чекає четверта судимість.

До поліції звернулися громадяни, які повідомили, що в під’їзді стало нестерпно знаходитись, адже неприємний запах та постійні походження підозрілих осіб заважають їм спокійно жити.

Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою то зрозуміли, що це досить знайома квартира. Господар неодноразово відбував покарання за незаконний обіг наркотиків, адже замість спокійного життя разом з дружиною і дітьми він обрав «дозу». На жаль, свідком його незаконної діяльності стала літня матір, яка була вимушена протягом останніх десяти років мовчати та терпіти наркозалежного сина.

Під час перевірки отриманої інформації поліцейські побачили процес виробництва та вживання амфетаміну. За згодою власника поліцейські провели огляд домоволодіння, під час якого виявили і вилучили в кухні медичні шприци різними об’ємами з залишками наркотичного засобу «опія ацетильованого» та посуд для його виготовлення, а також пластикову пляшку з різким запахом розчинника. Всі речові докази були відправлені на дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення для цих цілей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Всього з початку року по області викрито 15 утримувачів наркопритонів, які у 90% виготовляли та вживали за місцем мешкання опій.