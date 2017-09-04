У Волновасі правоохоронці зупинили п’яного водія шкільного автобусу

На щастя, дітей в транспорті в цей момент не було. Порушник катався зі своїми такими ж нетверезими товаришами, практично некерований автобус становив загрозу для життя оточуючих. З початку року на Донеччині у ДТП за участі водіїв в стані алкогольного сп’яніння загинули 14 людей. Подолати страшну статистику можливо лише за умови консолідації зусиль не тільки поліції, але всіх компетентних органів та відповідального ставлення самих громадян.

У Волновасі працівники поліції з забезпечення безпеки дорожнього руху зупинили на вулиці пасажирський транспорт, яким керував водій у стані алкогольного сп’яніння. Виявилося, що 54-річний чоловік працює водієм шкільного автобусу.

Чоловік запевняв, що спочатку розвіз дітей, а потім почав вживати спиртні напої зі своїми знайомими, після чого поїхав з ними кататися. Приятелі не тільки не зупинили шофера від необачного кроку, але й у якості пасажирів довірили свої життя людині «під градусом».

«Відпусти мене, з ким не буває…», — порушник ледь міг зв’язати слова, однак прагнув уникнути відповідальності, не розуміючи, що, виїхавши на дорогу п’яним, він не тільки сам був за крок від непоправного, але й став потенційним вбивцею.

Лише за 8 місяців в Донецькій області за участі водіїв у стані сп’яніння було скоєно 64 дорожньо-транспортних пригоди, з них 11 – зі смертельними наслідками.

Так, влітку на трасі Маріуполь-Урзуф п’яний водій «мерседесу» з пасажиром на борту на швидкості вилетів на смугу зустрічного руху та скоїв лобове зіткнення з іншим автомобілем. Обидва чоловіка з «мерседесу» загинули на місці, а інший учасник дорожнього руху отримав важкі травми.

Варто відзначити, що загиблий водій вже не вперше сідав за кермо у стані сп’яніння та притягувався за це поліцією до відповідальності. Чому людина, незважаючи на великий штраф, знову опиняється за кермом автівки, керувати якою їй заборонено, та як попередити такі «рецидиви»?

Статистика свідчить, що на сьогодні немає достатньо ефективного механізму притягнення порушників до відповідальності.

На горілку гроші є, а на штрафи — немає

Щодня працівники поліції Донеччини зупиняють на дорогах понад 20 нетверезих водіїв, які керували автотранспортом у стані сп’яніння, а це – врятовані життя. З початку року їх кількість сягнула понад 4,4 тисячі. Порушники були відсторонені від керування, а адміністративні матеріали відносно них – спрямовані в судові установи.

Санкція ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» передбачає штраф у сумі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Якщо водій в цьому ж році знову сідає за кермо після вживання алкоголю, штраф подвоюється – доведеться викласти 20 400 гривень, а також порушник втрачає право та керувати автомобілем вже на 2 роки.

Як зазначив начальник відділу забезпечення безпеки дорожнього руху обласного главку поліції Донецької області Олександр Віт, на сьогодні по 1724 фактам винесено постанови у вигляді накладення штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами. Однак виплатили штрафи лише 11 (!) водіїв.

Решта матеріалів спрямовані у виконавчу службу для примусового стягнення. А доти – водії-«вбивці» знову виїжджають на дорогу.

За словами поліцейського, аби привчити водіїв до дотримання правил дорожнього руху та зберегти життя людей, необхідна співпраця всіх органів – поліції, виконавчої служби та судів.

- Були факти, коли судді виносили рішення звільнити водіїв від відповідальності за ст. 22 КУпАП — через малозначність, тобто у зв’язку з розкаянням порушника або якщо водій – пенсіонер. Однак законом не передбачено звільнення від відповідальності за вказане порушення за цією статтею, — зазначив Олександр Віт.

Попередити біду

Аби запобігти дорожньо-транспортному травматизму, поліція Донеччини вживає комплекс превентивних заходів на дорогах.

Результат приносять оперативно-профілактичні відпрацювання, коли на автошляхи виходять додаткові поліцейські наряди, які стежать за дотриманням правил дорожнього руху та безпекою.

Так, під час відпрацювання у Бахмуті лише за один день було зупинено та притягнено до відповідальності 5 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. З учасниками дорожнього руху проводяться профілактичні бесіди.

- Водії мають бути більш відповідальними, розуміти, що ціна їхньої самовпевненості – життя, у першу чергу – їхнє, а також їх близьких та оточуючих, — наголосив Олександр Віт.