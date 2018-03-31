У Волновасі розкрито серію грабежів

Встановлено, що 50-річний зловмисник приїхав до Волноваського району з Луганської області. За відсутності офіційного джерела доходу, почав вихоплювати сумки у перехожих. На його рахунку, як мінімум, двоє жертв із Володимирівки.

27 березня до чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від наляканої жінки, яка розповіла, що на неї напав невідомий та заволодів її сумкою з документами та грошима.

Слідчо-оперативна група негайно виїхала на допомогу потерпілій і того ж дня затримала злочинця. Ним виявився раніше засуджений мешканець Луганської області, який в літку 2017 року звільнився з місць позбавлення волі та переїхав до с. Благодатне Волноваського району.

Чоловік відразу ж згадав своє злочинне минуле — у грудні 2017 року пограбував місцеву мешканку Володимирівки. Вночі він вискочив з темряви, штовхнув потерпілу, вихопивши сумку, та втік. А цього разу зловмисник не тільки заволодів сумкою 39-річної жінки, а ще й бив її по обличчю. В той момент потерпіла розмовляла із подругою по телефону і тому не очікувала нападу. Коли жінка оговталася, то відразу повідомила до поліції.

Наразі зловмисника затримано, а викрадене майно вилучено. Чоловік зізнався у злочинах та надає свідчення слідчим.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Вирішується питання про перекваліфікацію злочину на ч.2 ст. 186 ККУ. Таким чином грабіжник можє потрапити за грати на строк до 6 років.