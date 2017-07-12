У Волновасі у викрадача старовинних ікон поліцейські вилучили понад 2 кг наркотиків

До правоохоронців надійшла інформація від громадян, що на місцевому ринку невідомий чоловік продає старовинні ікони. Група швидкого реагування, які приїхала на місце, виявила, що ікони можуть бути краденими, та затримала зловмисника. Під час перевірки поліцейські виявили, що вдома він зберігає відро канабісу — приблизно 2 кілограми наркотичного зілля. Слідчими відкрито відразу два кримінальних провадження.

Зранку до чергової частини Волноваського відділу поліції звернулися небайдужі громадяни, які розповіли, що на місцевому ринку підозрілий чоловік намагається продати старовинні ікони.

Група швидкого реагування за лічені хвилини прибула за вказаною адресою і на місці затримали зловмисника, який активно пропонував перехожим дві ікони.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що 25-річний чоловік раніше проблем із законом не мав, але за останній місяць це його не перший злочин.

Затриманий розповів, що він придивлявся до будинків, де власники рідко бували вдома, а вночі приходив за наживою. На цей раз чоловік вдерся до приміщення та викрав дві ікони і різні дрібні інструменти. Зі слів потерпілого вказаним іконам понад століття і коштують вони приблизно 100 доларів кожна.

Також правоохоронці дізналися, що вдома зловмисник зберігає наркотики. Отримавши письмовий дозвіл на проведення обшуку у будинку, співробітники карного розшуку виявили в шафі відро вже готової до вживання перетертої речовини наркотичного походження. За попередніми даними вилучено понад два кілограми канабісу (особливо великий розмір).

Наразі зловмисник надає свідчення у Волноваському відділі поліції. Свою провину він визнає, але жалкує про одне: що для продажу краденого вибрав не те місце.

За вказаним фактом відкрито відразу два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» та ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Після проведення лабораторного дослідження та експертиз буде визначена остаточна правова кваліфікація.