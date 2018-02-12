У Волновасі відбулась зустріч студентів та правоохоронців

Поліцейські-кінологи, курсанти та викладачі ДЮІ, учасники «Ліги майбутніх поліцейських» та, навіть, голова ветеранської спілки МВС — вперше таким складом гості завітали до Великоанадольського лісового коледжу та розповіли про особливості роботи поліції у прифронтовому регіоні, нагадали про безпеку, а також закликали молодь стати гідною зміною поліції Донеччини.

Варто відзначити, що поліцейські та лігівці досить тривалий час готувалися до цієї зустрічі, адже всі вони мали бажання по-перше, здивувати молодь, а по-друге, гідно представити поліцію Донеччини.

- Сьогодні ми поговоримо про значення поліції Донеччини для громадян, нагадаємо про безпеку, продемонструємо, в чому особливості роботи поліцейських у прифронтовому регіоні та, звісно, розкажемо – як вступити до вишів системи МВС, або до лав поліції,- виступила начальник кадрового забезпечення Шиман Наталя, яка із великим задоволенням привітала студентів та представила присутнім всіх гостей, які приїхали разом з нею.

За три останні роки поліцейські вилучили стільки зброї, скільки не вилучали за роки незалежності нашої країни. Щоденно правоохоронці виявляють від кількох до десятка гранат, а за рік кількість вилученого вимірюється сотнями тисяч боєприпасів. Аби служба у зоні АТО була якомога якіснішою, рік тому поліцейські почали з нуля відроджувати кінологічний центр. Сьогодні там працює 12 собак, але цього поки що не достатньо для всієї області, тому на підкріплення прибувають кінологи зі всієї країни. Головними зірками зустрічі стали кінолог Сергій Дежик з Херсону та його чотирилапий друг Оскар, а також Петро Присяжнюк і його вихованка Клеопатра.

Перед студентами коледжу також виступив доцент кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права Донецького юридичного інституту Сергій Пекарський та курсанти, які наразі проходять стажування у місцевому відділі поліції. Гості з ДЮІ розпочали практичний етап зустрічі та розповіли корисну інформацію щодо отримання вищої освіти у закладах системи МВС.

Поділитися досвідом та мудрими порадами зі студентами до Великоанадольського коледжу приїхав і голова Волноваської організації ветеранів та пенсіонерів МВС Валентин Гильов. Будучи наставником для діючих правоохоронців, він із задоволенням відповів на всі питання дітей та розповів цікаві випадки із служби.

Наприкінці заходу всі бажаючі у дружній атмосфері вийшли на подвір’я, щоб сфотографуватися з поліцейськими та погратися із службовими собаками.