У Волновасі виявлено родину, в якій матір кинула на співмешканця 3 дітей

Жінка більше місяця не з’являється вдома, в той час як її цивільний чоловік самотужки виховує дітей. Родину помітили мешканці, та повідомили про це правоохоронцям. Наразі співробітники ювенальної превенції поліції збирають матеріали, аби передати їх до районних соціальних служб для прийняття відповідного рішення.

Інформацію про багатодітну родину, в якій тривалий час відсутня господиня, повідомили небайдужі громадяни під час здійснення поліцейськими профілактичних заходів. Відповідальні за цей напрямок роботи правоохоронці завітали за вказаною адресою.

На порозі їх зустрів господар, а по-господарству поралася його матір. У цій родині підростає троє дітей віком від 4 до 7 років.

Чоловік розповів, що ще у серпні його цивільна дружина виїхала у Нікольське до батьків, нібито, переоформлювати банківську картку для соціальних виплат, але й досі її немає. Час від часу матір виходила на зв’язок зі співмешканцем, проте щоразу знаходила привід не повертатися назад.

Зараз співробітники ювенальної превенції збирають повні відомості про родину, аби відновити повну картину того, що сталося, які потім буде спрямовано до служби у справах дітей Волноваської районної адміністрації. Подальшу долю дітей будуть вирішувати вони.

Крім цієї, поліцейські перевірили ще 3 сім’ї, які знаходяться на постійному контролі відповідних служб та відомств. У них правопорушень виявлено не було.