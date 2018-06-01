У Волновасі за фактом самогубства підозрюваного розпочато перевірку

Підозрюваного у злочині, пов’язаному з незаконним обігом наркотиків, було знайдено повішаним у вбиральні адміністративної будівлі поліції.

Встановлено, що вчора, 3 червня, до Волноваського відділення поліції для проводження першочергових слідчих та оперативних дій було доставлено чоловіка, 1982 року народження, за підозрою у нелегальному наркообігу. Його було зупинено прикордонниками під час перевезення наркотичних речовин у великих розмірах у схованці авто через КПВВ.

Про факт повідомлено співробітників прокуратури. Спільно з ними було проведено огляд місця події.

Правоохоронці з’ясовують повні обставини того, що сталося.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 115 («самогубство») та ч.2 ст.309 «Перевезення наркотичних речовин у великих розмірах без мети збуту» Кримінального кодексу України.