У Волновасі затримали підозрюваного у спричиненні смертельних ушкоджень мешканцю

Потерпілий помер на лікарняному ліжку, не приходячи до тями. Розтин тіла вказав на численні внутрішні травми. Протягом кількох годин розшуковці встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Раніше неодноразово засудженому, в тому числі й за аналогічний злочин, мешканцю доведеться знову постати перед судом.

Вчора, 16 січня, до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у відділенні помер мешканець с.Свободне 1947 року народження. Його доправила бригада швидкої 13 січня у стані коми.

Заключний діагноз показав, що чоловік помер від численних травм, характер яких вказував на насильницьку смерть. Оперативники розгорнули розшукові заходи. За кілька годин поліцейські відновили перебіг подій того дня, а також мешканця, який ймовірно причетний до злочину, однак за місцем мешкання його не виявилося. Він був виявлений в покинутому будинку, де намагався «пересидіти» та уникнути викриття.

Раніше неодноразово засуджений, він нещодавно в черговий раз звільнився з місць позбавлення волі і завітав в гості до свого односельчанина. Застілля, сварка, бійка – гість ногами забив до безтями господаря, а потім втік.

Наразі йому інкримінується ч.2 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.