У Волновасі затримано квартирних крадіїв, які завдали мешканцям збитків більш ніж на мільйон гривень

На рахунку чотирьох зловмисників більше 11 епізодів крадіжок. Керував бандою 47-річний працівник місцевого ринку, який збирав дані на жертв, зокрема про режим їхнього дня. В результаті вдалої спецоперації співробітники карного розшуку обласного главку та місцевої поліції затримали усіх її учасників, включаючи ватажка, а також провели одночасно 9 обшуків. Речові докази – вилучено.

Аналізуючи ряд крадіжок з помешкань Волновахи, оперативники виявили серійність, а також груповий «відбиток», а тому взяли в роботу одразу цю версію, і не помилилися. Було встановлено, що «сколотив» банду місцевий мешканець і одразу чітко розподілив ролі. На себе взяв найголовнішу функцію – отримання інформації щодо людей, графіку їх роботи, місця мешкання тощо.

Дані ретельно перевірялися, шлях жертви вистежувався. Коли злочинний план був готовий, діяли вночі, майже не залишаючи слідів шляхом віджиму металопластикових вікон. Зловмисники полювали здебільшого на ювелірні прикраси, гроші та дрібну техніку, частину якої було вилучено правоохоронцями під час проведення обшукових заходів.

Що стосується осіб підозрюваних, всі вони мешканці Волновахи віком від 28 до 47 років. Двоє з них вже притягувалися до кримінальної відповідальності, в тому числі і за вчинення аналогічних злочинів.

Вчора співробітниками карного розшуку було проведено 9 санкціонованих обшуків у будинках, гаражах та транспортних засобах затриманих. Вилучено засоби, за допомогою яких вони «працювали», а також викрадені речі.

Учасників злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінується ч.3 та ч.5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло та крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою группою). Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.