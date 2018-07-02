У Волноваському районі від вибуху постраждала дитина

14-річний хлопець в момент вибуху знаходився сам вдома. Наразі його доправлено до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група місцевої поліції.

Виклик про те, що до медзакладу з різними травмами доправлено школяра, надійшов до поліцейських сьогодні близько 13-ї години.

Попередньо відомо, що першими звук вибуху почули сусіди, а далі з будинку вибігла скривавлена дитина та попросила допомоги.

Повні обставини того, що сталося, а також походження вибуху, з’ясовуються.

На місці продовжують роботу поліцейські Волноваського відділу поліції.

Це вже другий випадок травмування дитини на Донеччині за добу.