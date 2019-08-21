У Волноваському районі внаслідок ДТП травмовано 5 людей

Водій поливального трактору порушив правила дорожнього руху та скоїв зіткнення з легковим автомобілем. Внаслідок аварії постраждали водій автівки та його пасажири, серед яких дитина віком 2,5 роки. Правопорушник притягнений до відповідальності.

Вчора, 20 серпня, близько 15:10 на автодорозі Волноваха-Валер’янівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Opel Vivaro та самохідного оприскувача.

На місці аварії працювали працівники поліції та швидкої медичної допомоги.

Постраждалі були доставлені до центральної районної лікарні, де вони отримали необхідну медичну допомогу.

Відносно водія сільськогосподарської техніки поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 124 «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року.