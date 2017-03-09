У жителя Мангушского района изъят подготовленный урожай конопли весом свыше полукилограмма

Мужчина прятал наркотик в отсеках шлакоблока, с которого построена сторожка. В ней он жил, пока охранял территорию ставка в поселке Захаровка. Полицейские провели обыск и изъяли высушенные растения, а также устройства для их курения. Начато досудебное расследование.

Получив информацию о возможном хранения жителем наркотических средств и получив санкцию в суде, правоохранители провели обысковые мероприятия по временному месту жительства злоумышленника.

Изъято банки, свертки, сухая измельченная растительная масса и 2 самодельных устройства для курения.

Мужчина 1983 года рождения пояснил, что еще в конце лета собрал урожай в лесополосе поблизости, а затем самостоятельно перетер и расфасовал вещество для дальнейшего употребления.

Общая масса изъятого по предварительным подсчетам составляет около 600 граммов.

Открыто уголовное производство по ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. С изъятым сейчас работают эксперты.