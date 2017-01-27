У жителя Мариуполя изъяты оружие, боеприпасы и наркотики

В собственном доме мужчина хранил коноплю, гранату, револьвер и пистолет. Сейчас со всеми предметами работают эксперты. Их владелец привлекается к уголовной ответственности сразу за два правонарушения.

В полицию поступила информация о том, что в частном доме Левобережного района хранятся наркотические средства. В районном суде была получена санкция на проведение обысковых мероприятий, в ходе которых оперативники Центрального отдела полиции посетили указанный адрес.

В помещении в разных местах были спрятаны 1,5 литровая банка и сверток с высушенным сухим растением, граната Ф-1 с запалом, револьвер и пистолет.

Происхождение и предназначение опасных предметов предстоит установить следствию. Что касается конопли, то ее 37-летний злоумышленник подготовил для собственного употребления.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» и ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанных статей, — до 7 лет лишения свободы.