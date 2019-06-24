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У жителя Маріуполя вилучено 4 гранати

Опубликовано 28 Июн 2019

Мариуполь вилучення гранат 28.06.19 2Боєприпаси були виявлені під час обшуку у будинку чоловіка. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські отримали оперативну інформацію, що 28-річний мешканець Лівобережного району зберігає вдома вибухонебезпечні предмети.

Оперативники обласного главку та місцевої поліції вилучили у будинку 4 гранати, 5 запалів та набої різного калібру. Наразі поліція встановлює походження арсеналу.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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