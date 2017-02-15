У жителя прифронтовой Сартаны изъяли около 2 килограммов каннабиса

Мужчина вырастил наркосодержащие растения на заброшенной ферме, а затем собственноручно подготовил их для продажи. Коммерческие планы агрария разрушили полицейские Кальмиусского отделения полиции, которые задокументировали его деятельность и изъяли запасы.

При проведении превентивных мероприятий на территории обслуживания в рамках спецмероприятий, которые стартовали в Донецкой области в начале месяца и продлятся до 28 февраля, участковые офицеры полиции получили информацию о том, что один из жителей планирует «открыть» точку продажи наркотика, и с санкцией на проведение обысковых мероприятий пришли по указанному адресу. Правоохранители изъяли несколько банок с коноплей.

Злоумышленник поясняет, что идея такого заработка возникла, когда он остался без официального источника дохода. Бывший заводчанин, он тайком от семьи нашел место, которое было бы неприметным и безлюдным, высадил там коноплю и время от времени наведывался на импровизированный участок, чтобы обработать и присмотреть за растениями. Когда пришла очередь собирать урожай, мужчина высушил коноплю, измельчил, расфасовал по банкам и спрятал дома среди бытовых вещей. Планировал сбывать по 200-300 гривен за спичечный коробок или 1000 гривен за стакан, но вместо покупателей к нему пришли правоохранители.

Что же касается личности агрария, то житель Сартаны 1964 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ» Уголовного кодекса Украины. После полученных результатов экспертизы, куда было направлено все изъятое, событие получит окончательную правовую оценку. Досудебное расследование продолжается.