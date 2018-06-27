У зв’язку зі спекою на Донеччині діють тимчасові обмеження руху великовагового транспорту

У денну пору доби при температурі повітря вище 28˚С обмежено рух автомобільними дорогами загального користування великовагових транспортних засобів, вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

З метою запобігання руйнуванню дорожнього покриття Державним агентством автомобільних доріг України встановлені тимчасові обмеження та заборона руху для вантажівок, тоннаж яких перевищує визначені вагові норми.

Заходи здійснюються згідно з Законами України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».

Обмеження не стосуються лише транспортних засобів, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

З цією метою на автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. Для тимчасової стоянки транспорту використовуються 900 майданчиків в смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Дотримання водіями вантажних транспортних засобів вагових параметрів та вимог дорожніх знаків контролюють підрозділи Укртрансбезпеки та поліції Донецької області.

Просимо перевізників з порозумінням поставитись до необхідних заходів, спрямованих на збереження доріг від передчасних руйнувань, і дотримуватись умов тимчасових обмежень руху.