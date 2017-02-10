Убийство, замаскированное под пожар

Виной всему стало неосторожное слово, сказанное хозяином дома в адрес гостя во время застолья. Мужчина разозлился — сначала бил ногами и руками, потом схватил со стола нож, а дальше в ход пошли подручные средства. Когда владелец перестал подавать какие-либо признаки жизни, визитер поджег квартиру и попытался сделать вид обычного прохожего. По каплям крови на одежде оперативники изобличили убийцу.

Сообщение в полицию поступило 09.03 в 21.00 от сотрудников МЧС, которые при тушении пожара в частном доме Левобережного района обнаружили труп неизвестного с многочисленными телесными повреждениями. Сотрудники криминальной полиции начали сбор зацепок, которые привели бы их к злоумышленнику. Во время допроса сына потерпевшего было установлено, что о пожаре ему сказал товарищ, который, якобы, проходил мимо и увидел клубы огня. А вот беседа со свидетелем, которая началась на месте совершения преступления, закончилась в отделении полиции. Он рассказал, что случайно оказался возле дома, сразу сообщил о пожаре сыну владельца и даже попытался спасти потерпевшего, забежав в горящее помещение.

Полицейские обратили внимание на пятна крови на руках и одежде собеседника. Они были нехарактерными, как для полученных во время «спасения» убитого. Именно это заставило гостя во всем признаться.

Сейчас по делу изъято орудие причинения телесных повреждений — нож. Открыто уголовное производство по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.