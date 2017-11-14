Учасники «Ліги майбутніх поліцейських» врятували трьох дітей, про яких забули їх нетверезі батьки

Вчора ввечері лігівці, повертаючись додому, побачили на залізничному переїзді двох дівчат та зовсім маленького хлопчика. Помічники поліцейських відразу повідомили співробітникам ювенальної превенції, які забрали дітей з вулиці та повернули додому. Нетверезі батьки були притягнуті до відповідальності та попереджені про те, що відтепер їх родини знаходяться під наглядом поліції.

- На вулиці було вже темно, коли ми побачили, що троє дітей переходять залізничні колії, а поряд з ними немає дорослих. Ми відразу зупинили малечу та викликали співробітників ювенальної превенції та соціальної служби,- розповідають лігівці.

Денис та Ілля нещодавно стали учасниками молодіжного поліцейського руху, але за цей короткий термін вже навчилися бути більш уважними до людей та помічати дрібниці. У поліцейських є інформація, що троє дітей блукали містом не одну годину, а жоден із перехожих не поцікавився чому малеча без дорослих.

Встановлено, що двоє матерів — одиначок, які мешкають по сусідству вирішили відпочити. Жінки вживали спиртне вдома, а про своїх дітей і зовсім забули. В першій сім’ї виховується 10-річна дівчинка, а в другій – 8-річна дівчинка та її молодший братик, якому всього рік.

Одна з горе – матусь, дізнавшись, що її розшукує поліція та соціальна служба подзвонила на 102 та розповіла, що дітей у неї нібито викрали.

На щастя, правоохоронці повернули малечу додому і з ними не трапилась біда. А щодо батьків поліцейські склали адміністративні протоколи та провели профілактичну бесіду, наголосивши, що відтепер поліція взяла на особистий контроль їх родини.

- Пишаюся нашими лігівцями і не втомлююсь повторювати, що це гідна зміна сучасним поліцейським. А місцевим мешканцям хочу нагадати, що це можуть бути ваші діти, або діти ваших друзів чи родичів, тому будьте уважними та не залишайтесь байдужими до дитячої долі,- зазначила майор поліції Оксана Божа.