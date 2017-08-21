Учасники проекту «Ліга в дії» вчаться допомагати дітям

«Мамо, мене б’ють у школі» – на тренінгу для учасників «Ліги майбутніх поліцейських», на щастя, це тільки назва імпровізованої сценки. Підлітки вникають у проблему насильства над дітьми, навчаються, як допомогти малечі, яка опинилася в біді.

Другий тренінг в рамках проекту «Ліга в дії» пройшов під умовною назвою «Життя без насильства». Начальник ювенальної превенції ГУНП в Донецькій області Катерина Шнейдер та головний психолог ГУНП в Донецькій області Олена Любинецька спілкувалися з лігівцями про безпеку вдома, насильство в сім’ї, на вулиці, обговорювали, як вберегтися від нещасних випадків в зоні проведення антитерористичної операції, як не стати жертвою злочину, у тому числі в школі, та не потрапити до рук небезпечних незнайомців.

- Наша мета — навчити хлопців та дівчат з Ліги, що вони можуть зробити в небезпечній ситуації, коли стали свідками фізичного або психологічного насильства. Дітей краще навчати у формі ігор, тому ми брали саме такий спосіб. Щоб підлітки заглиблювалися у цю проблему, розуміли, куди потрібно звертатися в тій чи іншій ситуації та доносили це до своїх однолітків та молодших діток, — відзначила Олена Любинецька.

Цього разу на лігвців очікували ще цікавіші завдання. Наприклад, кожному з них на спину прикріплявся напис з різними повідомленнями: обійми мене, потисни мою руку, доторкнись до мене, відвернись від мене, поглянь мені в очі, скажи мені: ти кращий. Ніхто з учасників не знав, що написано в нього на спині, інші ж читали написи та робили те, що там вказано.

Потім ті діти, від яких всі відверталися, зізналися, що це було не дуже приємно.

- В такий спосіб ми розібрали таку проблему, коли дитина може сам на сам залишитися із бідою, а однолітки можуть відвернутися від неї. Наша мета, аби в майбутньому, коли ці підлітки будуть вже самі проводити такі заняття з дітьми, могли доступною мовою розповісти про цю та багато інших проблем, з якою можуть стикнутися наші діти, — підкреслила Катерина Шнейдер.

Також в рамках цього тренінгу лігівці ставили імпровізовані сценки на різні теми, так чи інакше пов’язані з насильством та безпекою дітей: «Мамо, мене б’ють у школі», «Я знайшов підозрілий предмет», «Батьки знову сваряться».

- Цей проект – це щось незвичне та безцінне, це можливість нам, простим лігівцям, відчути себе волонтерами, розповісти щось дітям. Раніше на тренінгах ми чомусь навчалися, проте не ділилися своїми знання з кимось іншим, а тепер ми зможемо все це розповісти та показати, — розповідає учасниця проекту Софія.

- Є діти, які бояться розповідати про проблеми, які є у них в родині, що з ними відбувається на вулиці. А ми допоможемо, щоб вони не боялися та зверталися до поліції, — відзначає лігівець Олександр.