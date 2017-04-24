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Ученик одного из специализированных учебных заведений игнорировал занятия

Опубликовано 25 Апр 2017

s7_131946Во время инспектирования семей, требующих повышенного внимания правоохранителей и компетентных городских служб, был выявлен ученик одного из специализированных учебных заведений, который игнорировал занятия. С родителями проведена профилактическая беседа, они пообещали комиссии следить за восстановлением учебного процесса со стороны сына.

Всего в этой семье воспитывается 4 детей. Нарушителю, на которого пришла жалоба от педсостава учебного заведения, 13 лет. Его мать умерла, а отец повторно женился. Вместе с новой женой они воспитывают двух совместных детей, и еще двух — от предыдущих браков в возрасте от года до 17 лет. Комиссия, состоявшая из сотрудников ювенальной превенции Центрального отдела полиции и представителей социальных служб города, проверила условия содержания несовершеннолетних, посещение ими учебных и дошкольных учреждений, отсутствие фактов насилия в семье.

Кроме этого, было проинспектировано еще 2 семьи, которые числятся в соответствующих учетах, как такие, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Так, в одной мать самостоятельно воспитывает 14-летнего мальчика, который состоит на учете в полиции. Он вместе с подругой совершил кражу в Сартане, и теперь регулярно посещает полицейский отдел с целью профилактики рецидива и систематического контроля.

Все они попали в поле зрения соответствующих служб из-за тяжелого материального положения.

По результатам рейда со всеми взрослыми проведены превентивные мероприятия, даны соответствующие рекомендации.

 

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