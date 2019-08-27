Ученики и студенты будут ездить со скидкой в некоторых маршрутках

По итогам проведенных встреч с частными перевозчиками, часть из них согласилась поддержать инициативу города о предоставлении льготного проезда для школьников и студентов на период учебного года. Из 43 перевозчиков, 15 подписали протокол, в рамках которого они обязуются возить учеников за 50% от стоимости билета, то есть за 4 грн.

В собственности перевозчиков, которые пошли на встречу городу, насчитывается 79 маршрутных такси, которые курсируют на разных маршрутах. Для того, чтобы жителям было легче понимать в каких «маршрутках» будет действовать льготный тариф, эти машины будут помечены специальной табличкой. Скидку в 50% получат все школьники и студенты в будние дни с 7:00 до 16:00.

Одним из пожеланий частных перевозчиков стал вопрос о компенсации льготного проезда со стороны города. Как отметил заместитель городского головы Сергей Захаров, для начала будет разработана специальная методика, после проведен анализ пассажиропотока. Следующим шагом станет определение суммы компенсации.

«В прошлом году, по многочисленным просьбам от перевозчиков, мы позволили поднять стоимость проезда до 8 грн. Нашим главным условием было улучшение качества предоставляемой услуги. Но как мы видим, далеко не все перевозчики выполнили это требование в полном объеме. Мы требуем, чтобы бизнес был социально ответственным и пошел на встречу жителям города», — подчеркнул Сергей Захаров.

Остальные 23 перевозчика не пришли на встречу. Еще пять высказали свои пожелания о необходимости компенсировать льготный проезд исходя из их собственной формулы расчета. По их мнению, город должен компенсировать за один учебный год порядка 30-40 млн грн. Сергей Захаров отказался идти на эти условия отметив, что предложенная сумма компенсации является завышенной и не имеет экономического расчета. Заместитель мэра призвал предпринимателей быть более сознательными и согласиться с предложенной городом инициативой.

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