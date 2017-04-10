Учения: спецназовцы освободили заложников в поезде, захваченном террористами

В вагоне вооруженные преступники, взяты в заложники пассажиры и полицейские — по такой легенде рота особого назначения ГУНП в Донецкой области провела тактические учения.

Сейчас в зоне АТО правоохранители круглосуточно охраняют стратегически важные объекты, железнодорожные и автовокзалы, совместно с военнослужащими несут службу на блокпостах.

Уже проведены учения с личным составом полиции по всей области по отражению нападения на систему стопконтроля, админзданий территориальных подразделений полиции, отработан алгоритм действий в случае, если в остановленной машине диверсанты. Но как действовать, когда при проверке личных вещей пассажиров поезда обнаружен автомат, а спустя секунду весь наряд полиции обезоружен и взят «под прицел»?

Сегодня на железнодорожных сообщениях Мариуполя спецназовцы удачно реализовали комбинацию по освобождению заложников и задержанию преступников.

Внутри вагона группа молодых людей удерживала правоохранителей и часть пассажиров. Каждый из них мог быть мишенью в случае, если требования злоумышленников не будут выполнены. На место происшествия прибыл спецназ. Личный состав разбился на несколько штурмовых групп и занял позиции для атаки. Действовать нужно было быстро и слаженно — на счету была каждая минута, на кону — жизнь заложников.

Первыми открыли огонь террористы, это и стало сигналом для действий спецназовцев. Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая — разбила два окна вагона. Через мгновение по одному уже выходили обезвреженные нападающие. Жертв среди заложников нет.

За ходом спецоперации следил лично Заместитель главы Нацполиции-начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Он отметил успешность ее проведения, но добавил, что это лишь часть всей работы.

- Мы сегодня видели силовую фазу, но этому должна предшествовать работа всех служб. Патрульная полиция должна перекрыть дороги, ведущие именно к месту событий, сюда должны быть вызваны врачи и представители ГСЧС, — подчеркнул Аброськин.

Он поставил исполняющему обязанности командира роты спецназначения ГУНП в Донецкой области Юрию Костенко задачу разработать план с учетом выявленных недостатков и провести масштабные учения с привлечением других служб и ведомств.