Україна та Грузія співпрацюватимуть у боротьбі зі «злодіями у законі» та наркозлочинністю

Про це йшлося вчора, 10 вересня, під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з віце-прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Грузії Георгі Гахарія.

«Нас цікавить взаємодія кримінального блоку поліції. Головна проблема – ідентифікація осіб та оперативний обмін інформацією. У нас виникали ситуації, коли досить довго ми не могли отримати інформацію про затриманих громадян Грузії. Ми розуміли, що це кримінальний авторитет, але не мали підтвердження від грузинської сторони. Інша проблема – це питання взаємодії відомств щодо «злодіїв у законі», – зазначив Арсен Аваков.

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що МВС ініціює створення міждержавної робочої групи для боротьби з організованою злочинністю та «злодіями у законі».

«Нас турбує організована злочинність і «злодії в законі», які, здебільшого, вихідці з Грузії. Ми пропонуємо створити спільну робочу групу з числа офіцерів кримінальної поліції для спільної роботи, оперативного обміну інформацією, аби ми могли швидко реагувати на загрози. Контактна група буде створена між чотирма країнами – Україна-Туреччина-Азербайджан- Грузія», – зауважив В’ячеслав Аброськін.

Окремо сторони обговорили питання протидії наркозлочинності.

Начальник Департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко зауважив, що гостра наркопроблема в Грузії – це широке поле для співпраці двох країн.

«Наші держави не можуть не звертати уваги на розгалуження кавказького маршруту поставок героїну. Останнім часом вся світова спільнота з цим стикається. І в цьому контексті також важливо налагодити взаємодію між нашими країнами. Наразі я розумію, що при службовій необхідності ми звернемось до вас для організації спільних операцій», – сказав Андрій Кіхтенко.

«Якщо є проблема з якимось наркопотоком і цим займається громадянин Х, але він не у вашій юрисдикції, ми скрізь протягнемо руку допомоги. Тоді ви разом з нами проводите цю операцію», – додав Арсен Аваков.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Грузії Георгі Гахарія зазначив, що грузинська сторона готова до плідної співпраці за всіма напрямами. Він також відмітив значні успіхи Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

«У вас один з найкращих Департаментів боротьби з кіберзлочинами в Європі. Ми б хотіли запросити одного з офіцерів до нас, аби перейняти ваш досвід», – сказав він.