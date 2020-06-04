Українські класики на вулицях Маріуполя

На зупинкових павільйонах Маріуполя можна побачити тематичні сітілайти, присвячені українськім поетам і поетесам. Також на них зображені QR-коди, перейшовши за ними можна одразу послухати аудіовірші від проєкту «Слухай». Авторами цієї ініціативи стали студенти Української академії лідерства в Маріуполі. Її реалізовано в рамках програми Upshift Україна.

Христина Кащук, Дарій Сердюков та Юрій Андрієнко подали свій проєкт на участь у програмі ще на початку року. Разом пройшли навчальний модуль та здобули фінансування. Під керівництвом досвідчених менторів вони втілили власний задум у життя, тепер кожен може його побачити.

«Своїм проєктом ми хотіли зробити українських поетів та поетес ближчими до кожного. Ми захотіли показати, якими б вони були сьогодні, якби ходили разом з нами до бібліотеки чи в кіно, проводили зустрічі у школі або в університеті, адже ідеї їх творчості залишаються актуальними й досі. Це все було важко втілити в умовах карантину і перебуваючи по різних куточках нашої країни. Нам би не вдалось так швидко трансформувати нашу ідею та втілити її, якби не наш ментор від UpShift Василь Нестеренко, заступник міського голови Сергій Захаров, і, звичайно, донори проєкту UpShift» — розповіла Христина Кащук.

Сітілайти можна знайти за такими адресами:

Парк «Веселка» (парна сторона), вул.Леваневського (парна сторона), зупинка «Будинок зв’язку» (непарна та парна сторони) площа Грецька (непарна сторона),Театральна площа (парна сторона), Заводоуправління (непарна сторона), пр. Свободи (парна сторона), вул.Гугеля, пл. Перемоги, вул. Пашковського, вул.Панфілова, вул.Межова.