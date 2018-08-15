Музей народного побуту продовжує акцію «Зроби подарунок рідному музею» з метою поповнення фондів предметами побуту і культури мешканців Приазов’я.

В рамках цієї акції 16 серпня народного побуту відкрилася міні-виставка «Українські мотиви в малих скульптурних формах» з фондів музею.

Відвідувачі зможуть ознайомитися як з предметами масової культури мешканців міста, так і з роботами маріупольських майстрів Компаніченко В.П., Полякова В.П., Сумарокова Л.М. та ін.