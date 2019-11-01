Умисне пошкодження риболовецького судна, яке було пришвартоване у порту

16 листопада, близько 4 години ранку до Приморського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи підпалили риболовецьке судно, пришвартоване біля причалу морського рибного порту. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події, триває досудове розслідування.

На місце події було спрямовано слідчо-оперативну групу Приморського відділення поліції. Зясувалося, що о 3:20 годині ранку до вказаного судна увірвалися 3 невідомих чоловіків у балаклавах. Вищевказані особи не були озброєні, однак у словесній формі погрожували матросу, який знаходився на судні підпалити майно. Після чого, зловмисники вивели чоловіка з плавзасобу, облили судно паливом та підпалили. Скоївши злочин усі троє втекли з місця події.

Наразі тривають оперативні заходи із встановлення та затримання осіб, які вчинили даний злочин.

За фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.