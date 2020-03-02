UPSHIFT Україна допомагає молоді реалізувати проєкти з медіаграмотності

У Маріуполі програма UPSHIFT Україна завершила п’ятий конкурс, спрямований на підтримку молодіжних ініціатив. За його результатами п’ять команд отримали фінансування від ЄС та ЮНІСЕФ на втілення авторських проєктів. У цьому навчальному році це був останній відбір. В травні пройде завершальний фестиваль усіх проєктів-переможців.

Тема п’ятої хвилі — медіаграмотрность. В проєкті взяли учать 40 школярів та студентів від 14 до 21 року. У фінал вийшли 10 команд з 60 заявок, 5 отримали фінансування до 2 тисяч доларів.

Переможцями стали команди які мають на меті створити центр планування сім’ї та освіти на тему засобів контрацепції, бота з кібербезпеки, інтернет-гру та квест з викриття фейків, настільну гру, яка розповість про користь вакцинації.

Програма UPSHIFT залучає молодь до процесу прийняття рішень, які впливають на життя у їх громадах. Вона допомагає визначити проблему і дає навички та ресурси, щоб пропонувати ідеї для її вирішення. У програмі беруть участь команди молоді, які проходять тренінги із планування, командної роботи та розвитку підприємницьких навичок, а також отримують гранти на реалізацію своїх ідей та тривалу підтримку від наставників.

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