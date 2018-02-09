Урочиста церемонія вручення дипломів магістрам

9 лютого начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Микола Семенишин взяв участь в урочистій церемонії вручення дипломів магістрам провідного вузу та запросив молодих фахівців на службу.

За словами ректора МДУ Костянтина Балабанова, в 2018 році університет випустив 380 магістрів, більше 70 з них закінчили його з відзнакою. Привітати випускників 5-ти факультетів прийшли представники місцевої влади, правоохоронних органів та підприємств міста, рідні та друзі.

До студентів вищого навчального закладу, який вже два роки є офіційним партнером поліції Донеччини, звернувся головний поліцейський області. Він відзначив потужну наукову школу університету, яка забезпечує кваліфікованими співробітниками і поліцію.

«Це ваша перша перемога, і, вважаю, з працевлаштуванням проблем у вас не виникне, адже нам потрібні саме такі, як ви – молоді та активні. Дуже приємно, що зараз у нас тільки в Центральному відділі поліції, працюють 45 випускників Маріупольського державного університету», — зазначив Микола Семенишин.

Керівник поліції Донеччини вручив дипломи випускникам економіко-правового факультету та запросив випускників МДУ приєднатися до поліцейської родини. Варто відзначити, що деякі випускники 2018 року вже працевлаштовані в органах поліції.

На заході також був присутній начальник Центрального відділу поліції Микола Побойний, який нагадав, що наразі триває набір у лави поліції Маріуполя. Він повідомив, що участь у конкурсному відборі можуть взяти представники будь-яких професій, які в подальшому проходитимуть чотиримісячну підготовку на відомчій навчальній базі.

Нагадаємо, 20 вересня 2017 року керівники поліції Донеччини та Маріупольського державного університету підписали угоду про подальшу співпрацю та створення Координаційної ради. У рамках взаємодії поліцейські проводять професійно орієнтовані зустрічі зі студентами, а молодь бере участь у забезпеченні громадського порядку в своєму місті. Крім того, науковці читають для правоохоронців курси з різних дисциплін, проводяться і спільні спортивні заходи.