Урок безпеки та майстер-клас зі службовими собаками

Вчора у школі №5 правоохоронці Волновахи та кінологи із Закарпаття разом із чотирилапими помічницями дивували дітей своїми знаннями та вміннями, розповідали про новації в поліції, закликали дотримуватися правил поводження у побуті та нагадували, що потрібно робити у разі виявлення підозрілого предмета.

Вчора дивувати малечу приїхали гості з різних служб, таких як : сектор кадрового забезпечення, ювенальна превенція, сектор реагування груп патрульної поліції та кінологічна служба.

Що таке «поліцейська справа» добре знають діти у всіх населених пунктах Донеччини, адже правоохоронці не залишають їх один на один з проблемами, і кожну вільну хвилину намагаються відвести нашим маленьким громадянам.

Начальник сектору кадрового забезпечення Наталя Шиман розпочала урок та познайомила діток з правоохоронцями та чотирилапими помічницями Донною та Нірою. Після жвавого знайомства, діалог розпочала Оксана Анатоліївна, яку у Волновасі впізнають всі вчителі та школярі, адже вона знає все про безпеку дітей та вміє професіонально донести потрібну інформацію до неповнолітніх. Це не дивно, бо майор поліції 18 років працює з дітьми.

Поговорили про всі важливі моменти у житті школярів, тим більш, що незабаром канікули: про правила перебування у побуті, правила дорожнього руху, протимінну безпеку та інші питання, які допоможуть уникнути небезпеки.

- Ми задоволені, що всі учні були активні та обізнані. Головне — щоб кожне слово, кожне правило ви не тільки пам’ятали, а й використовували у повсякденному житті. Від цього може залежати ваше життя та здоров’я,- застерегли малечу поліцейські.

І наприкінці уроку, кінологи із Закарпаття зі своїми чотирилапими помічницями Донною та Нірою показали майстер-клас з пошуку вибухонебезпечних предметів. Після чого, найочікуваніша мить для дітей – це можливість погратися із собаками та фотографування.