Урок з правил дорожнього руху

Про те, що потрібно знати кожній людині з малечку розповіли поліцейські школярам 1-3 класів: правила поводження з вибухонебезпечними предметами, правила дорожнього руху, основні права громадянина України та знайомство зі службовою автівкою патрульної поліції.

Під час літніх канікул інспектори ювенальної превенції Центрального відділу разом із патрульними поліцейськими та юристом з надання безкоштовної вторинної правової допомоги завітали до пришкільного табору загальноосвітньої школи № 7.

Інспектори підготували для школярів пізнавальну інформацію, а щоб бесіда проходила в цікавій формі та запам’яталася дітлахам, поліцейські провели її в ігровій формі. Маріуполь – приморське та водночас прифронтове місто. Літо для дітей асоціюється з канікулами, іграми на подвір’ї та морем. Для того, щоб відпочинок пройшов безпечно, поліцейські розповіли про правила поведінки біля водойм та правила поводження з вибухонебезпечними предметами.

Патрульні поліцейські розповіли про свою роботу, як допомагають людям. Разом із правоохоронцями хлопці та дівчата повторила основні правила дорожнього руху, згадали, що значить кожен колір світлофора, в яку сторону треба дивитися з початку, коли переходиш вулицю та для чого потрібна зебра на проїжджій частині дороги. А найцікавіше на дітей чекало далі — знайомство зі службовим авто. Школярі були у захваті від автомобілю, сиділи за кермо, говорили в рацію, представляючи себе в ролі справжнього поліцейського.

Крім того, до школи завітав юрист з надання безкоштовної вторинної правової допомоги. Він розповів дітям про їх права, як громадянина України та члена суспільства.