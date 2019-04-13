«Усе життя службової собаки присвячено безпеці людей. Це друг, який пожертвує собою заради тебе», — поліцейський кінолог з Донеччини Віктор Казаков. Так чоловік розповідає про свого чотирилапого напарника Гуча, який несе службу поряд з поліцейським вже 9 років.

Він є справжнім «ветераном МВС»: оскільки в собачому житті один рік дорівнює семи людським, то Гуч служить вже 63 роки (!). На рахунку хвостатого детектива — тисячі виявлених боєприпасів, а відтак і врятованих життів. Його знають по всій Україні, обожнюють діти, а блокпост, де чергував чорний, як смола, пес, так і прозвали у народі «Чорний пост».

Сьогодні, 17 квітня, для заступника начальника кінологічного центру поліції Донецької області Віктора Казакова особливий день. Рівно 9 років тому народилося цуценятко та його кращий друг на ім’я GUCH ZNAMENIYE NEBES (ГУЧ ЗНАМЕННЯ НЕБЕС). Сьогодні це найстарший и найдосвідченіший поліцейський пес Донеччини.

«З тих пір ми не розлучалися, хіба що на пару днів. Завжди, куди б не їхав, я беру його з собою, ми не можемо один без одного, — посміхається Віктор Казаков, — З чотирьох місяців Гуч почав готуватися до служби в поліції. А у 9 місяців отримав свій перший робочий сертифікат з пошуку наркотиків».

Тоді пес жив на Сумщині, а з початком бойових дій, коли його провідник поїхав добровольцем боронити країну на Схід, Гуч отримав ще одну професію. З зв’язку з гострим дефіцитом собак, які здатні виявляти зброю та вибухівку, поліцейський та його лабрадор пройшли екстрене двотижневе навчання (попередня підготовка дозволяла) та почали нести службу в зоні антитерористичної операції, спочатку у Харківській області.

«З серпня 2014 року служимо безпосередньо на лінії розмежування. Виїжджали на обшуки, повідомлення про мінування, тісно співпрацювали з СБУ. Гуч показав себе у перші ж місяці. Так, на величезній території покинутого заводу знайшов схрон зброї, серед якої були ручні протитанкові вогнемети російського виробництва 2008 року випуску. А вже в 2017-му допоміг попередити теракти в Маріуполі, відшукавши диверсійний арсенал. У сумці були два саморобні вибухові пристрої, протипіхотні міни, більше кілограму вибухівки та до цього усього підмотана зв’язка гранат РГД-5», — згадує Віктор Казаков.

Як справжні напарники, людина та собака, прикривали один одному спини.

«Собака не відчуває небезпеки. Для неї знайти вибухівку — це гра, в якій за гарно виконане завдання вона отримає смаколик або м’ячик. Пес іде на запах и може наступити лапками на розтяжку, підірватися на міні. Аби цього не сталося, поряд працюємо ми – досвідчені кінологи, вибухотехніки», — розповідає поліцейський.

Багато разів бойовий кінологічний розрахунок ніс службу на блокпостах. Гуч за лічені хвилини знаходив у транспорті або багажі приховану зброю.

«Тоді ми не рахували, скільки небезпечних предметів вилучали, тисячі. Наш блокпост, між Ізюмом та Слов’янськом, дуже не любили зловмисники, бо ми не давали нічого вивезти на мирну територію. Гучіка усі впізнавали. А через те, що він та другий пес, який разом з нами ніс службу, були чорного окрасу, наш блокпост був знаменитий як «Чорний пост», — зізнається з посмішкою Віктор Казаков.

За словами кінолога, собака — це ще й індикатор поведінки людини: «Як кажуть, не довіряю людям, які не люблять собак, але довіряю собаці, якщо вона насторожено ставиться до людини».

Обсяг роботи Гуча за час поліцейської служби – величезний. Сьогодні професійного «розшуковця» знають у будь-якій точці України, його нащадки служать в кінологічних центрах по всій державі, а діти відразу впізнають з-поміж інших пухнастих «детективів».

Зазвичай у такому поважному віці службові собаки вже не працюють, однак 9-річний красень на пенсію не збирається.

«Він патріот у душі. А усе його життя покладене на те, щоб наша область, наша країна були у безпеці. Завдяки його роботі, уся та зброя, що він знайшов, не вистрілила, не вибухнула. Він врятував не один десяток життів, і продовжує це робити», — Віктор Казаков ставиться до свого вихованця як до рівного бійця. А як інакше, він також «учасник бойових дій».