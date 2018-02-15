Усі маршрути практичних іспитів з ПДР тепер доступні онлайн

Сервісні центри МВС оприлюднили онлайн усі маршрути, за якими складається другий етап практичної частини іспиту на отримання права керування транспортними засобами. Усі схеми маршрутів було оновлено після перегляду відповідно до актуальної ситуації на дорогах.

За посиланням можна обрати свій регіон, територіальний сервісний центр МВС, зручний для складання іспиту, та завантажити схеми маршрутів. За кожним сервісним центром МВС закріплено від 2 до 7 маршрутів, котрі обираються екзаменатором перед проведенням іспиту.

Перший етап проходить на майданчику для навчання з початкового керування. Маршрути використовуються для проходження другого етапу практичного іспиту з ПДР, який проводиться в реальних умовах дорожнього руху.

Порядок отримання посвідчення водія вперше наступний: необхідно пройти медогляд, закінчити навчання та скласти іспит в автошколі, підготувати і подати відповідний пакет документів до територіального сервісного центру МВС для допуску до іспитів. Нагадаємо, що з 27 листопада 2017 року в Україні посвідчення водія вперше видається строком на 2 роки.

На сайті Головного сервісного центру МВС можна підготовуватися до теоретичної частини іспиту з ПДР завдяки безкоштовному онлайн-тренажеру. Він є ідентичним до іспиту, що складається в сервісному центрі МВС. Також на сайті можна завантажити повний перелік питань з ПДР та варіанти відповідей на них.