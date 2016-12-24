Установлено местонахождение разыскиваемого за мошенничество мариупольца

В конце лета мужчина обманным путем завладел велосипедом своего знакомого. Полицейские задержали мошенника, было начато досудебное расследование, в ходе которого подследственный сбежал. Сейчас он возвращен в уголовный процесс.

В августе текущего года в Приморское отделение полиции обратился житель, который сообщил о том, что малознакомый попросил у него велосипед, чтобы съездить в магазин, и не вернул его. Имея на руках только имя злоумышленника, в течение двух дней участковые полицейские задержали мошенника. Выяснилось, что транспортное средство он уже успел продать за несколько тысяч гривен. Он был изъят и возвращен владельцу.

В отношении безработного 34-летнего похитителя было начато досудебное расследование. Следователи установили, что он имеет не погашенную судимость за аналогичное преступление, а потому факт был переквалифицирован на ч.2 ст.190 «Мошенничество, совершенное повторно» Уголовного кодекса Украины.

Не желая снова попасть в зал суда, мужчина сбежал и скрывался у своих знакомых в Кальмиусском районе Мариуполя. О его местонахождении не знали даже родные, потому что дома он ни разу не появился. Во время патрулирования полицейские остановили злоумышленника для проверки документов. Именно тогда и выяснилось, что прохожий находится в розыске за Приморским отделением полиции. Он был доставлен в отделение для возобновления уголовного процесса.