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Утерян технический паспорт на автомобиль

Опубликовано 14 Авг 2017

техпасп13 августа был утерян технический паспорт на автомобиль ВАЗ 2106, госномер Я5408ДО, на имя Пиденко Леонида Григорьевича, а так же страховой полис на этот автомобиль.

Маршрут следования, по которому были утеряны документы — ул.Зелинского — ул.Матросова — просп.Строителей — ул.Шевченко — б-р.Шевченко — ул.Набережная — Таганрогская трасса — ул.Олимпийская — «Киевский рынок».

Нашедшему огромная просьба позвонить по номеру телефона — 0679145678 Леонид. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

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