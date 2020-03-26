Увага! Розшук

Центральним відділом поліції міста Маріуполя встановлюється місцезнаходження Карпалова Володимира Володимировича 18.05.1987 року народження, який переховується від органів досудового розслідування.

Чоловікові було оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 187 ч. 2 Кримінального Кодексу України, однак останній переховується від слідства.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, повідомити її за номером телефону: 095-524-03-04 або 096-797-20-14.

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