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Увага! Розшук

Опубликовано 31 Мар 2020

6789Центральним відділом поліції міста Маріуполя встановлюється місцезнаходження  Карпалова Володимира Володимировича 18.05.1987 року народження, який переховується від органів досудового розслідування.

Чоловікові було оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 187 ч. 2 Кримінального Кодексу України, однак останній переховується від слідства.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи,  повідомити її за номером телефону: 095-524-03-04 або 096-797-20-14.

Анонімність гарантовано!

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