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Увага розшук! Допоможіть знайти неповнолітнiх

Опубликовано 25 Апр 2018

1Вчора у Центральному районі пішов з дому та не повернувся Дмитро Куценко 24.12.2003 року народження. Розгорнуто комплекс першочергових пошукових заходів.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 182 см, худорлявої  статури, волосся коротке темно-русе, очі зелені. На передпліччі лівої руки має порізи.

Був  одягнений: у темно-синю толстовку з білим написом «PAOLA», сині джинси, сірі кросівки.

2Також, Мар’яна Бусигіна, 13.09.2003 року народження, вчора у Центральному пішла з дому та не повернулася.

Прикмети: зріст 160 см, темно-вишневе довге волосся (нижче плечей), карі очі. На шиї ззаду кругла родима пляма, манікюр рожевого кольору (великий та безіменний палець червоним).

Була одягнена: спортивну синю куртку, темно-сині джинси (розірвані на колінах), чорні мокасини з білою підошвою.

Якщо вам відомо місцезнаходження або ви володієте інформацією щодо особи неповнолітнього, повідомте про це за телефонами  096-233-49-47 або 102.

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