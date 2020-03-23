Увага! Розшук

Центральним відділом поліції міста Маріуполя встановлюється місцезнаходження Скоченка Сергія Костянтиновича 16.07.1982 року народження та Зотова Романа Геннадійовича 18.06.1984 року народження.

Скоченку Сергію Костянтиновичу було оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 Кримінального Кодексу України, однак останній переховується від слідства.

Зотову Роману Геннадійовичу було оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 Кримінального Кодексу України, однак останній переховується від слідства.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, повідомити її за номером телефону: 095-524-03-04 або 096-797-20-14.