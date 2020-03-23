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Увага! Розшук

Опубликовано 23 Мар 2020

Центральним відділом поліції міста Маріуполя встановлюється місцезнаходження Скоченка Сергія Костянтиновича 16.07.1982 року народження та Зотова Романа Геннадійовича 18.06.1984 року народження.

Скоченку Сергію Костянтиновичу було оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 Кримінального Кодексу України, однак останній переховується від слідства.

Зотову Роману Геннадійовичу було оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 Кримінального Кодексу України, однак останній переховується від слідства.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи,  повідомити її за номером телефону: 095-524-03-04 або 096-797-20-14.

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