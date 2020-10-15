Увага! Розшукується Матвєєв Олексій Олександрович

14.10.2020 року маріуполець Олексій Матвєєв ( 23.03.1942 року народження) пішов з дому по бульвару Шевченка та досі не повернувся.

Прикмети: зріст 170 см., худорлявої тілобудови, сиве, коротке волосся.

Був одягнений: свєтр блакитного кольору з малюнком оленя с переду, спортивні брюки темно-синього кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого чоловіка, просимо негайно повідомити про це за телефонами: 0967972014, 0955240304 або 102.