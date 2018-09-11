Увага! Зникла дитина!

ТКАЧЕНКО ЄЛИЗАВЕТА АРТЕМІВНА, 15 років, яка 12.09.2018 о 7.00 пішла з дому на навчання до Маріупольського металургійного технікуму та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 15 років, щільної статури, зріст 164 см, очі зелені, волосся довге, пофарбоване в техніці «омбре» (верх волосся темний, низ світлий).

Була одягнена: чорні джинси, кофта чорного кольору з малюнком, яким саме не встановлено, світло-сірі кросівки, сонцезахисні окуляри та жіноча класична сумка чорного кольору.

Особливі прикмети: родимка на правій щоці.

Просимо всіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу дівчину, звертатись на лінію 102 або за телефонами 067-379-36-60, 067-396-51-05, 066-612-59-12.