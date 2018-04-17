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Узбережжя Азовського моря відтепер патрулює поліцейський катер

Опубликовано 18 Апр 2018

Полицейский катер 17.04.18 2Заходи спрямовані на попередження фактів бракон’єрства і проводяться спільно з представниками рибінспекції.

Днями поліцейські та представники рибгосподарства зустрілися, аби обговорити шляхи вирішення проблеми незаконного вилову риби, особливо у великих розмірах. Представники двох відомств розробили спільний алгоритм дій у випадку виявлення таких фактів, а також домовилися про проведення спільних превентивних рейдів, спрямованих на виключення таких фактів.

Так, відтепер у першій половині дня рибінспектори та правоохоронці здійснюють спільні патрулювання акваторії Азовського моря на поліцейському катері. Такі виходи в море є щоденними і проводяться в рамках спецзаходів під умовною назвою «Нерест-2018».

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